Catalunya alerta de una estafa que suplanta a Booking con la excusa de un error en el pago

La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya (ACC) ha emitido una alerta sobre una nueva modalidad de estafa que afecta a usuarios de Booking. Esta práctica fraudulenta implica la suplantación de identidad de alojamientos dentro de la plataforma, con el objetivo de sustraer datos personales y bancarios de los clientes. Los ciberdelincuentes aprovechan la confianza en el servicio para engañar a los usuarios, solicitando actualizaciones de pago bajo falsos pretextos.

Varios usuarios de la plataforma Booking están recibiendo mensajes fraudulentos que simulan provenir de los establecimientos donde tienen reservas. Estos contactos se producen tanto a través del chat interno de la plataforma oficial, como, en algunos casos, mediante WhatsApp. La estrategia de los estafadores es persuadir al cliente para que realice un pago de la reserva con la excusa de un problema técnico o una verificación de seguridad urgente, culminando a menudo en el robo de los datos de la tarjeta de crédito.

Para comprender el alcance de esta amenaza, hay que señalar que el origen de estas estafas radica en el robo de las credenciales de acceso de los propios alojamientos. Una vez los ciberdelincuentes obtienen el usuario y la contraseña del establecimiento, pueden entrar en su cuenta de Booking y acceder a la información detallada de las reservas. Esta información real, como el nombre del hotel o las fechas, se utiliza para dar credibilidad a los mensajes fraudulentos, a menudo enviados directamente a través del chat de la plataforma.

Tácticas de presión y recomendaciones

Los mensajes enviados por los estafadores suelen utilizar un tono urgente y amenazador, advirtiendo de la posible pérdida de la reserva o la aplicación de un cargo temporal si no se actúa rápidamente. Ante esta situación, la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya insiste en la importancia de seguir una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de este fraude. Es crucial desconfiar de cualquier solicitud urgente de datos personales o bancarios.

Consejos para protegerse del fraude

En caso de recibir un mensaje de estas características, es fundamental no facilitar datos personales ni bancarios bajo ningún concepto. Asimismo, se tiene que evitar cliquear en enlaces sospechosos que puedan llegar por mensaje, correo electrónico u otros canales de mensajería. Incluso, hay que desconfiar de los mensajes que llegan dentro de la misma plataforma de Booking. Antes de autorizar cualquier pago, revisa siempre la dirección del navegador para asegurarte de que es la web oficial. Finalmente, ante cualquier duda, contacta siempre directamente con el alojamiento a través de sus canales oficiales para verificar la información.