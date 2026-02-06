Cuenta atrás para el Carnaval más inclusivo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Quedan pocos días para dar el pistoletazo de salida al Carnaval leridano, que este año se presenta como una fiesta más inclusiva y accesible. Entre las novedades destacan la incorporación de un espacio tranquilo al inicio de la Rua, pensado para personas con trastornos del espectro autista, y un programa en lectura fácil. “Queremos un Carnaval pensado para todos”, afirmó la concejala de Cultura, Pilar Bosch. La fiesta arrancará el 12 de febrero en la plaza de L’Ereta con la llegada de Pau Pi y continuará al día siguiente con la tradicional Marató de l’Ou. El sábado 14 se celebrará la Rua, que seguirá el mismo recorrido que el año pasado por Doctora Castells. Se instalarán dispositivos de prevención de violencias y habrá servicio gratuito de autobús nocturno. El domingo tendrá lugar la Cursa de Llits, y el miércoles 18 se cerrará la semana con el Entierro de la Sardina.