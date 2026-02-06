Investigadores catalanes diseñan un parche bioadhesivo para eliminar las células del tumor cerebral más prevalente y agresivo

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Un estudio coordinado desde el Instituto de Neurociencias de la UAB propone un parche bioadhesivo para eliminar las células del glioblastoma, el tumor cerebral más prevalente y agresivo. Se trata de unos parches probados en cultivos celulares y cerebros extraídos de cerdos que generan un elevado estado de oxidación celular de manera local y controlada, lo que minimiza posibles efectos secundarios sistémicos. Actualmente, no hay ningún tratamiento que permita frenar el desarrollo del glioblastoma y la esperanza de vida después del diagnóstico es muy corta. El diseño de los parches está inspirado en cómo se enganchan los mejillones a las rocas.

El procedimiento habitual es hacer una resección quirúrgica del tumor, seguido de radioterapia y quimioterapia, pero incluso con este tratamiento tan agresivo las recurrencias son lo más habitual, a menudo antes del año. Ahora, en un artículo publicado en la revista Advanced Science, un equipo de investigación de la UAB ha diseñado y probado varios parches bioadhesivos que podrían insertarse en el lugar de donde se extrae el tumor cuando se hace la cirugía para atacar las células cancerosas que puedan quedar.

El diseño de los parches está inspirado en cómo se enganchan los mejillones en las rocas (utilizando moléculas del grupo de los polifenoles), de manera que el material se adhiere fuertemente al tejido cerebral húmedo, hecho que permite liberar el fármaco de manera sostenida.

De acuerdo con los resultados, de todas las opciones evaluadas, el parche con catequina —un polifenol natural presente en el té verde, el cacao y algunas frutas— fue el que funcionó mejor, dado que consiguió eliminar aproximadamente el 90% de las células malignas. Se trata de un material muy oxidante que provoca la muerte de las células, ya que hace aumentar las especies reactivas de oxígeno (ROS).

Además, estos materiales presentan una elevada actividad antimicrobios y una biocompatibilidad excelente, hecho que ayudaría a prevenir infecciones y favorecería una correcta cicatrización de la herida.

El estudio es una colaboración entre varios centros de investigación de Catalunya, incluyendo el INc-UAB, el ICN2, el Hospital Universitario de Bellvitge, el Instituto Catalán de Oncología (ICO) y el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL).