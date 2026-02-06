Una joven, después de la operación para volver a tener clítoris: "Es importante informar sobre la reconstrucción"

Una joven de 26 años de Barcelona explicó ayer en SEGRE que se sometió a una reconstrucción del clítoris el septiembre pasado en Dexeus Dona. Sufrió una mutilación genital cuando era un bebé en el país de origen de sus padres y tuvo conciencia cuándo se hizo mayor. “Cuando volvíamos de viaje nos visitaban al médico, a mí para saber si me habían hecho alguna cosa más y a mis hermanas para asegurarse de que no habían sufrido esta práctica,” añadió.

No sabía la posibilidad de someterse a una reconstrucción hasta que se lo explicó una amiga y relató que se puso en contacto con Dexeus. “Es importante concienciar e informar sobre esta posibilidad”, destacó. La Fundación Dexeus Dona ha reconstruido el clítoris de manera gratuita a 163 mujeres víctimas de mutilación genital desde el 2007, entre las cuales una docena de las comarcas leridanas. Además, el equipo médico ha visitado a un total de 238 pacientes.

De las mujeres que se han sometido a la operación, 96 viven en Cataluña. Por países de origen, un 21% ha nacido en España, un 23% en el Senegal, un 17% en Gambia y un 9%, en Mali. El resto proceden de Costa de Marfil, Guinea, Nigeria, Burkina Faso o Ghana.