Medallas al Mérito de Protección Civil para dos asociaciones de Lleida

Los presidentes de la Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lleida, Josep Lluís Valls, y de la Associació contra el Càncer a Lleida, Sisco Maranges, recibieron ayer en Barcelona sendas Medallas al Mérito de Protección Civil, en un acto al que asistió el subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín. Este galardón distingue a personas y/o organizaciones destacadas en la protección de personas y de bienes y servicios en situaciones de emergencia.

