Nueva expedición sanitaria a los campos de saharauis

La entidad Lleida pels Refugiats impulsa la quinta misión sanitaria con 41 personas, entre profesionales sanitarios y cooperantes, que partirán hoy a los campos de refugiados saharauis, donde estarán hasta el próximo 17 de febrero. La presidenta de la asociación, Pilar Sierra, explicó ayer a SEGRE que la mayoría del personal que viajará en esta expedición es leridano y que este año incorporan un equipo de cirugía y anestesia, por lo que podrán hacer intervenciones en los campamentos. En la expedición hay personal de pediatría, ginecología, medicina familiar, traumatología, dermatología y enfermería, entre otras especialidades sanitarias. Además de la asistencia médica, el objetivo es también la formación y el intercambio de conocimientos con los sanitarios saharauis.

La comisión que partirá hoy también llevará una tonelada de material con ayuda humanitaria, en el que se incluyen medicamentos y equipamiento sanitario y escolar. La expedición cuenta con la colaboración del ayuntamiento de Juneda, el Col·legi Oficial de Metges de Lleida, Clínica Mias, Clinica NovAliança, Farmàcies Isanta, Hospital Arnau de Vilanova, UdL, Vithas, HLA Grupo Hospitalario y el Col·legi Oficial d’Infemeres i Infermers de Lleida, así como de una quincena de personas solidarias. Asimismo, tiene al apoyo del ayuntamiento de Lleida