Más de 6.300 hogares de Lleida reciben el Ingreso Mínimo Vital, que beneficia a más de 22.000 personas

Un total de 6.373 hogares leridanos son beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, según la última estadística publicada por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta prestación beneficia a un total de 22.249 personas en las comarcas leridanas, de las cuales 10.324 son menores de edad. La cuantía media por hogar es de 524,71 euros. En el conjunto del Estado, el IMV llegó en enero a 798.312 hogares en los cuales viven 2.441.675 personas, y más de un millón son menores. Desde el mes de enero pasado, la cuantía de las prestaciones en alta se ha revalorizado un 11,4 por ciento.