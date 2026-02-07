Una veintena de cooperantes y profesionales sanitarios partieron hacia los campos saharauis: “Ilusionados por poder ayudar”

Una veintena de cooperantes y profesionales sanitarios partieron ayer desde Lleida para participar en la nueva expedición de Lleida pels Refugiats en los campos saharauis en Tindouf. Marcharon cargados de equipaje y una tonelada de material repartido en diferentes bolsas. A estos voluntarios se unirían otros que viajaban desde Barcelona, también leridanos que trabajan en hospitales y centros sanitarios del área metropolitana, así como otros que ya estaban en la zona. La expedición sanitaria estará en los campamentos hasta el próximo 17 de febrero.

Para muchos de los voluntarios es su primera experiencia de cooperación humanitaria. Así lo destacaron los médicos Laura y Ricard, que mostraron sus máximas expectativas en esta experiencia y en poder ayudar. “Seguro que allí será bienvenida esta ayuda”, destacaron. Una labor que será documentada fotográficamente por Iolanda Sebé, quien también viaja por primera vez. Todos los miembros del grupo mostraron su ilusión por poder ayudar y compartir conocimientos con las personas que viven en los campos de refugiados.

Impulsada por la entidad Lleida pels Refugiats, esta quinta misión sanitaria estará formada por un total de 41 personas. La presidenta de la asociación, Pilar Sierra, ya destacó el jueves a SEGRE que este año se incorpora un equipo de cirugía y anestesia, por lo que podrán hacer intervenciones en los campamentos. En la expedición hay personal de pediatría, ginecología, medicina familiar, traumatología, dermatología y enfermería, entre otras especialidades sanitarias. Además de la asistencia médica, el objetivo es también la formación y el intercambio de conocimientos con los sanitarios saharauis. La comisión también lleva una tonelada de material con ayuda humanitaria, en el que se incluyen medicamentos y equipamiento sanitario y escolar.