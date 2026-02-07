La Granja d’Escarp revive un año más la tradición de Santa Àgueda
La Granja d’Escarp ha celebrado la fiesta de Santa Àgueda con actividades durante dos días. El miércoles tuvo lugar el repique de campanas y el rosario en honor a la santa. Mientras, el jueves se celebró la procesión y la misa y un baile en el Centre Cívic Lo Ball con vermut, charanga y el reparto de las popes bendecidas. Por la tarde también se pudo disfrutar del espectáculo musical y de baile Pasión Azteca, acompañado de merienda.