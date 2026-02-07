La Granja d’Escarp revive un año más la tradición de Santa Àgueda

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Granja d’Escarp ha celebrado la fiesta de Santa Àgueda con actividades durante dos días. El miércoles tuvo lugar el repique de campanas y el rosario en honor a la santa. Mientras, el jueves se celebró la procesión y la misa y un baile en el Centre Cívic Lo Ball con vermut, charanga y el reparto de las popes bendecidas. Por la tarde también se pudo disfrutar del espectáculo musical y de baile Pasión Azteca, acompañado de merienda.