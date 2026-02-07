Una maleta llena de historia: fotografías sobre la construcción de la central y la vida en la Vall Fosca

El Museu Hidroelèctric de Capdella ha recibido una contribución muy especial a su fondo con tres donaciones de particulares que incluyen fotografías, muchas de ellas inéditas, sobre la construcción de la central y de la vida en la Vall Fosca. Parte del fondo se ha entregado en una maleta con documentación sobre la historia del Pirineo y de las obras hidroeléctricas. La directora del museo, Eva Perisé, explicó ayer a SEGRE que la donación consiste en un total de 97 placas fotográficas de vidrio y 140 fotografías en papel. Se trata de colecciones que han cedido el historiador Martí Boneta, la maestra Dolors Gabàs, que ejerció en la escuela de Beranui, y de Josep Rafel, cuya familia estuvo vinculada a las hidroeléctricas. En esta última colección, se incluyen imágenes de los años 60 y 70, también de la zona de la Val d'Aran. “Permiten ver el paisaje hidroeléctrico antes de que hubiera tanta vegetación y esto contribuye también a conocer más la historia”, aseguró Perisé.

“Las fotografías muestran los trabajos hidroeléctricos, la construcción de la central de Capdella y de otras como la de Arties, así como el día a día de los trabajadores y otros vecinos de los pueblos de la Vall Fosca”, señaló. De hecho, hay imágenes de entre 1912 y 1920. “Es una colección muy importante y estas donaciones demuestra la confianza en la labor del museo como garante de este patrimonio”, destacó.

En el caso de la donación de Gabàs, la directora del equipamiento explicó que se trata de fotografías de los años 60 por parte de una de las maestras que ha participado en el proyecto Veus de mestres, cuyo objetivo, recordó, es dar visibilidad “a una parte de la zona rural muy olvidada”. Tras la cesión, el equipo del museo ya trabaja para digitalizar las imágenes, que podrán ser consultadas.

Misión de búsqueda, conservación y divulgación del patrimonio

La historia del Museu Hidroelèctric de Capdella se remonta a 1998 y está emplazado en el antiguo edificio de las oficinas y el consultorio médico, junto a la central. Los visitantes pueden conocer la historia que surgió la idea de la construcción de la central hasta su puesta en funcionamiento, el 1914, además de los cambios económicos, sociales y de infraestructuras que supuso. El equipamiento gestiona otros espacios y tiene como objetivos la búsqueda, preservación y divulgación del patrimonio del valle. “Quizá estas donaciones animen a más gente a depositar el material del que puedan disponer para garantizar su conservación e incorporarlo a nuestro archivo”, señaló la directora del museo.