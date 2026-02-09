Éxito de la primera edición de la marcha ‘Aitona mou-te contra el càncer’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Más de 150 personas participaron ayer en la primera marcha solidaria Aitona mou-te contra el Càncer. Organizada por la junta local de la Associació Contra el Càncer y con la colaboración del ayuntamiento, los participantes, que lucieron una camiseta diseñada para la ocasión, hicieron una ruta de seis kilómetros. La recaudación del dinero de las inscripciones y de los comercios colaboradores se destinará íntegramente a la Associació Contra el Càncer.