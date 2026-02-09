SEGRE

‘La corona d’espines’ en la Llotja de Lleida

Àngels Gonyalons durante la representación de este clásico del teatro catalán. - ÍNGRID SEGURA

Redacció

Àngels Gonyalons, Manel Barceló y Abel Folk fueron tres de los actores que ayer protagonizaron la representación de la obra teatral La corona d’espines, de Josep Maria de Sagarra, en la Llotja de Lleida. El director Xavier Albertí recupera y redescubre con el montaje uno de los grandes éxitos del patrimonio teatral catalán. Situada en Solsona a finales del siglo XVIII, la obra narra los enredos de un acuerdo de matrimonio entre una pubilla y un joven sin padres, donde se mezclan necesidades de dinero y también algunas sospechas.

