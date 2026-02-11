Cocina leridana en pleno Hong Kong

El centro de Hong Kong cuenta desde ayer con un restaurante liderado por el chef leridano Edgard Sanuy Barahona, que pone en marcha su proyecto “más personal” con el Lola Maria. Tras 14 años en la antigua colonia británica y una amplia trayectoria en la restauración, Sanuy abre las puertas de su primer restaurante en el céntrico barrio de Hollywood Road. En declaraciones a SEGRE, explica que el nombre se debe precisamente a la combinación de tradición, que correspondería a Maria (como se llama su abuela), y a la creatividad con el Lola. “Mi abuela tenía en Lleida el restaurante El pati de Noguerola y a este concepto se asocian platos como las gambas al ajillo, el pulpo a la gallega o el pan con tomate, mientras que damos un enfoque más divertido con la presentación”, señala.

Llegó a Hong Kong en 2011 para “un proyecto que en teoría tenía que durar entre seis meses y un año”, y desde entonces ya ha abierto 14 restaurantes como chef ejectivo de un grupo de restauración. Sin embargo, destaca que el proyecto de Lola Maria “es el primero mío”. Sin poder contener la ilusión, detalla que el objetivo es ofrecer “una cocina con recetas españolas de cada día, hecha con mucho cariño, para poder disfrutarla de una manera más informal”. El nuevo restaurante cuenta con 55 sillas y durante el mes de febrero abrirá solo para cenar, aunque ya para marzo, la previsión es estar operativo todos los días para comidas y cenas. Además, Sanuy destaca que se encuentran en una calle muy céntrica, turística y conocida. También añade que todas las referencias de la carta de vinos son españolas, aunque admite que “me queda la espinita de poner encontrar un proveedor de vinos de Lleida, algo que espero poder solucionar pronto”.

El chef leridano, con fuertes vínculos con Balaguer, cuenta con una amplia trayectoria reconocida a nivel internacional. También recuerda el vínculo familiar con la gastronomía, con su tía, la doctora Antonieta Barahona, especialista en nutrición, y su tío, el chef Josep Barahona, establecido desde hace décadas en Japón. “Cuando me dicen que pongo en valor la cocina leridana, pienso que lo hago también de manera egoísta, porque preparar estos platos me permite estar conectado a casa a pesar de estar tan lejos”, asegura. “Recordar los sabores de mi infancia me hace feliz”, destaca. Sanuy estudió en la Escuela de Hostelería Hoffman de Barcelona y cuenta con más de dos décadas de experiencia culinaria.