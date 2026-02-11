Fallece Fernando Castelló, histórico presidente de empresa láctea Granja Castelló

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Fernando Castelló Clemente, histórico presidente de la empresa láctea Granja Castelló y partícipe de la consolidación industrial de este sector en Mollerussa, falleció ayer en Barcelona a los 80 años de edad. Nacido en Lleida en 1945, se incorporó en la década de los setenta a la empresa familiar. Esta se había establecido en la capital del Pla en 1934, por su proximidad a zonas de producción lechera y por sus buenas comunicaciones por carretera y ferrocarril.

Con el tiempo, la leche condensada bajo la marca “El Castillo” alcanzó cobertura nacional y llegó a ser la segunda marca del mercado. En 1968 se constituyó Lenosa para instalar una planta en León, inicialmente centrada en leche condensada y más adelante en leche líquida envasada. Ese año se inició en Mollerussa la fabricación de leche en polvo. En 1970, la compañía comenzó en Mollerussa la producción de leche esterilizada en botella de plástico. En la actualidad, la actividad y la marca El Castillo se encuadran en el grupo Lactalis en Catalunya.

Castelló fue ingeniero industrial y combinó la gestión empresarial con la docencia: ejerció como profesor en la Escuela de Ingenieros y Arquitectos de Fribourg, en Suiza. A lo largo de su trayectoria profesional desempeñó diferentes puestos ejecutivos y de dirección en sociedades del sector lácteo, y también en el ámbito de la distribución alimentaria, contribuyendo a impulsar modelos de gestión y expansión propios de una industria en plena transformación.

Su actividad se extendió también al sector vinícola. Las bodegas Castell del Remei, Tomàs Cusiné, Cérvoles Celler y Cara Nord lamentaban ayer la pérdida de su “amigo y socio”. También estuvo vinculado a compañías relacionadas con las energías alternativas y la construcción, entre otras. En Mollerussa, su apellido queda ligado al patrimonio local y a una iniciativa reciente: la Residència Jardins Cal Castelló, construida en los jardines de la casa familiar. El jardín y el chalet de Cal Castelló son ahora de propiedad municipal, y el nuevo equipamiento ha recibido a sus primeros usuarios.

El velatorio se celebrará en el Tanatori de Sant Gervasi de Barcelona desde hoy a las 17.00 hasta mañana a las 13.00. La ceremonia tendrá lugar en el Tanatori de Sant Gervasi el jueves a las 13.00. También está prevista una misa funeral en la iglesia de Mollerussa, con fecha aún por concretar.