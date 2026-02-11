Lleida lidera un nuevo modelo de estudio para el cáncer de endometrio

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un equipo de investigación liderado desde Lleida ha logrado un importante avance en el estudio del cáncer de endometrio de alto riesgo, uno de los tipos de enfermedades ginecológicas más agresivas. Los científicos han creado un nuevo modelo experimental que permite reproducir cómo se comportan los tumores y abre la puerta a futuros tratamientos más específicos.

El estudio, publicado en la revista científica Cancer Communications, ha sido desarrollado por el grupo de Señalización Oncogénica y del Desarrollo de la Universitat de Lleida (UdL), bajo la dirección del catedrático Xavier Dolcet. Para ello, los investigadores han utilizado la tecnología CRISPR/Cas9, que permite modificar varios genes al mismo tiempo. Gracias a este sistema, el equipo ha conseguido crear células que se comportan de forma muy similar a los tumores de endometrio más agresivos que se observan en las pacientes. Esto permite entender mejor qué cambios genéticos hacen que el cáncer avance más rápido o responda peor a los tratamientos. “El modelo nos ayuda a estudiar qué ocurre dentro del tumor y por qué algunos cánceres son más difíciles de tratar”, ha explicado Dolcet. La investigación se ha llevado a cabo en ratones y ha contado con la colaboración de centros como la Columbia University de Nueva York, el Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer (CIBERONC). El proyecto ha recibido financiación, entre otros organismos, del IRBLleida. Según los expertos, este nuevo estudio puede convertirse en una herramienta clave para probar nuevos tratamientos más aproximados a la realidad de las pacientes.