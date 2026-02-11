Mari Pau Huguet, reconocida como Dona Emblemàtica en los Premis Hera 2026

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Associació Hera anunció ayer que la periodista leridana Mari Pau Huguet será la galardonada con el Premi Hera Dona Emblemàtica 2026, un reconocimiento que la distingue una referente de la sociedad catalana con su compromiso con la visibilización de las mujeres y su contribución social y profesional a lo largo de su trayectoria. Huguet, que residió en La Bordeta, recibirá el galardón durante la gala del 19 de marzo en el Restaurant Davall de la Llotja de Lleida, en el marco de la ceremonia de entrega de la quinta edición de los Premis Hera, que coincide con el décimo aniversario de la entidad.

Entretanto, la Associació Hera anunciará el 17 de febrero a las ganadoras de las cuatro categorías de los Premis Hera en los ámbitos de cultura, investigación, periodismo y comunicación y emprendimiento, entre las candidaturas presentadas en la actual convocatoria. El acto de entrega de los galardones reunirá a cerca de un centenar de personas y las homenajeadas recibirán una escultura creada por el artista Miquel Àngel González. Con este reconocimiento, la entidad reafirma su compromiso de continuar dando voz a las mujeres y situar en el centro del debate público realidades como la menopausia y la osteoporosis, todavía, destacan, “invisibilizadas”.