Porté-Estop, reina de la ‘escudella’

La carnicería Porté-Estop de Vilaller, en la Alta Ribagorça, reinó en el primer 'Concurs Nacional de pilota i botifarra negra per a escudella', celebrado el lunes en el marco del Fòrum Gastronòmic de Girona. El emblemático establecimiento del Pirineo leridano se llevó los tres premios del certamen a la mejor butifarra negra, a la mejor pelota y a la mejor combinación entre ambos productos. El concurso se hizo como una prueba piloto y Porté-Estop consiguió los tres galardones. “Estamos muy emocionados y agradecidos de que se nos haya reconocido en un lugar puntero, con una gastronomía de alto nivel”, destacó ayer a SEGRE Josep Lluís Porté Estop. Recibió los premios junto a su madre, Ana Maria Estop Ballarín, tras una jornada muy ajetreada en la que tuvieron que elaborar 25 degustaciones para los miembros del jurado.

“Mi madre, sobre todo, se emocionó muchísimo, porque justo el próximo agosto hará 50 años que abrió la carnicería y con 75 años continúa al pie del cañón”, destacó Josep Lluís. Asimismo, añadieron que los premios suponen “un reconocimiento a la cocina y al producto del Pirineo y que nuestra vianda, como llamamos aquí a la escudella, también es muy importante”. De hecho, durante la presentación de sus productores, Porté-Estop también explicó cómo lo elaboraban sus antepasados, cuando, dijo, “no siempre había leche o no había neveras donde conservarlas”. Asimismo, destacó que “son el resultado de todas las cocineras, clientes y amigos restauradores de la comarca para encontrar lo que más gusta, por lo que podríamos decir que también es un trabajo de investigación”.

En el certamen participaron ocho carnicerías de toda Catalunya y el jurado valoró aspectos como el aroma, la textura y el sabor. La carnicería de Vilaller no dejó ayer de recibir felicitaciones, incluso a través de su cuenta en Instagram (@porteestop). Desde GremiCarn también quisieron felicitar a Porté-Estop por este triple reconocimiento, que, destacaron, “pone en valor el oficio, la calidad y la excelencia del sector cárnico y charcutero artesano del país”.