Prestación de 200 € al mes por cada hijo menor de 18 años

El Consejo de Ministros aprobó ayer un informe de revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 con un centenar de metas a cumplir, entre las que se incluyen la aprobación de una prestación de hasta 200 euros al mes (2.400 euros al año) por cada hijo menor de 18 años. El objetivo es que llegue a todas las familias con menores de edad, aunque su implantación podría ser gradual.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aseguró que confía en que la prestación por crianza “vea la luz cuanto antes” y defendió que “su impacto será extraordinario y extraordinariamente positivo para la democracia española”. Según el ministerio, el objetivo de la estrategia es reforzar “el Estado de Bienestar” con acciones dirigidas a “reducir la pobreza y la desigualdad, e incrementar la renta de los hogares con menos ingresos”. Además, destacó que el Gobierno “incluye por primera vez en una estrategia estatal” la prestación universal por crianza como “un derecho” que lograría “acabar con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030”. El objetivo de esta prestación es que llegue al 100% de las familias con hijos menores a su cargo.

Según un estudio reciente de UNICEF, una prestación de estas características podría sacar de la pobreza infantil a más de medio millón de niños y niñas en España.