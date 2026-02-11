Un cohete diseñado por estudiantes de Tremp, en un concurso europeo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Cuatro alumnos del instituto de Tremp participan en el proyecto Aesosat, una iniciativa que consiste en desarrollar un cohete para la próxima edición del concurso CanSat de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Con este proyecto, que ha supuesto una inversión de más de 600 euros en materiales, los estudiantes quieren demostrar que desde el Pirineo también se puede impulsar ciencia y tecnología de alto nivel, combinando creatividad, ingeniería y trabajo en equipo. La iniciativa pretende además motivar a otros jóvenes de la zona a interesarse por la ciencia y la tecnología, mostrando que incluso desde localidades pequeñas se pueden realizar proyectos de alto nivel.

El cohete, del tamaño aproximado de una lata de refresco, está diseñado para cumplir varias funciones: recoger datos de temperatura y presión atmosférica, transmitir la información en tiempo real y descender a velocidad controlada, asegurando un aterrizaje seguro. Según los alumnos, su cohete es “único” gracias a innovaciones como una antena autodirigida y patas que permiten un descenso controlado y protegen la cápsula al llegar al suelo. El equipo está formado por Alba Alegret, responsable del diseño del cohete; Arnau Sanjurjo, encargado de la programación; Oriol Boix, que supervisa las telecomunicaciones; y Maria Domínguez, responsable del paracaídas y del control de la velocidad de descenso. Oriol Boix destaca que el sistema de seguimiento automático mediante antena es una “innovación” que no se había visto en anteriores ediciones del concurso. Alba Alegret resalta la dificultad de poder desarrollar un proyecto de este tipo desde el Pirineo, donde el acceso a determinados recursos y conocimientos es más limitado. Gracias al proyecto, los estudiantes han podido aplicar conocimientos de manera práctica y enfrentarse a retos reales de ingeniería.