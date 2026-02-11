“Visibilizamos investigadoras referentes entre las jóvenes”

Con el objetivo de visibilizar a las investigadoras leridanas, la Unidad de cultura científica e innovación de la UdL impulsa la iniciativa Elles investiguen-Connexions, que consiste en un mapa virtual interactivo donde se pueden localizar diferentes datos relacionados con la carrera de 84 mujeres del personal docente e investigador. El estreno coincide con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra hoy. Al respecto, la profesora e investigadora de la UdL y el IRBLleida, Marina Laplana, explicó ayer a SEGRE que el proyecto quiere dar a conocer las conexiones de las invetigadoras a nivel internacional para explicar que “hay muchas maneras de llegar a hacer investigación” y poner al alcance de las jóvenes referentes en este ámbito. “Queremos desmitificar la carrera científica explicando que cualquier persona, si se lo propone y se esfuerza, puede llegar a hacer investigación si es lo que quiere y que no es necesario irse al extranjero”, señaló.

En el mapa se incluye el lugar donde han nacido las investigadoras, dónde han cursado los estudios universitarios, dónde han hecho la tesis y el lugar en el que han hecho estancias de investigación. De ocho nacionalidades diferentes, pertenecen a todos los centros de la UdL, siendo la facultad de Letras la más representada con un total de 19 mujeres, seguida de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària, Forestal y Veterinària, con 18.

Laplana estudió Biología en la Universitat de Barcelona y regresó a Lleida para hacer la tesis. “Tenía claro que quería hacer investigación”, remarcó. Estuvo en Alemania tres años antes de volver a casa. “Hay facilidades para investigar en el extranjero y también para volver. Lo difícil es quedarte en un mismo sitio, por lo que es necesario poder contar con una estabilidad laboral digna y creernos que en Lleida hacemos una investigación de alto nivel y que tenemos unos excelentes profesionales”, remarcó.

Romper los estereotipos de género, objetivo de las iniciativas

� La iniciativa de la UdL se enmarca en el proyecto 11F: Elles investiguen iniciado el año pasado con una exposición virtual de mujeres que hacen investigación en la UdL, que se amplió con 44 investigadoras más. Además, la unidad de Igualtat i Diversitats de la UdL publica dos audiovisuales más de la serie Som STEM, con Laura Haro Escoi (ingeniera informática desarrolladora de Back-End) y Laia Molina (geógrafa), como protagonistas. Además, siete investigadoras de la UdL participan en el programa #científiques de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació y el Barcelona Institute of Science and Technology, con charlas a alumnos de sexto de Primaria y primero de ESO para poner en valor la aportación de las mujeres en la ciencia y la tecnología.