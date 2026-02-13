Colores unidos por la solidaridad

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

I Love Blau es el nombre de la 27ª chapa solidaria del influencer Postureig Lleida, lanzada el pasado mes de octubre para recaudar fondos para la delegación de Lleida de la Asociación de Diabetis de Catalunya. Esta postuchapa sin ánimo de lucro ya ha conseguido recaudar más de 1.500 euros en pocos meses gracias a la respuesta ciudadana y a la implicación de buena parte del deporte leridano. Así, uno de los motores de su difusión ha sido la gran implicación de los clubes deportivos con más peso de la ciudad, que han dado visibilidad a la campaña a través de redes sociales y acciones presenciales. “Gracias a la participación de los equipos, se ha podido visibilizar la gran labor de la Asociación de Diabetis de Catalunya y reforzar el sentimiento de ciudad en torno a sus colores más característicos”, destaca el Sr. Postu. Equipos como el Lleida CF, el AEM, el Hiopos Lleida, el Balàfia Vòlei, el CECELL, el Lleida Handbol Club o el Llista Blava se han sumado a la campaña, junto a entrenadores, jugadores y más colectivos. El Sr. Postu afirma que, más allá del dinero recaudado, “la clave del proyecto ha sido ver cómo grandes clubes se unen por una buena causa”.

La chapa I Love Blau se puso a la venta junto a otra postuchapa solidaria, bautizada como I Love Bordeus y vinculada a los Castellers de Lleida. Esta segunda iniciativa ha permitido recaudar hasta ahora algo más de 500 euros, que se destinarán a las entidades benéficas que decida la colla castellera. “La idea de crear dos chapas con los colores más representativos de Lleida llevaba tiempo gestándose”, explica el Sr. Postu.

El azul, además de estar asociado a la diabetes, es también el color de algunos de los principales equipos deportivos de la ciudad, mientras que el burdeos está estrechamente ligado a los Castellers, al Hiopos Lleida o al Club de Handbol de la ciudad, entre otros. “Dos colores con un claro significado social y de identidad local”, destaca el influencer leridano. Las dos postuchapas solidarias se pueden comprar en la web oficial de Postureig Lleida, junto con otros productos como imanes, tazas o sus famosas postucamisetas. Solo en 2025, el proyecto Postureig Lleida, impulsado por la figura anónima del Sr. Postu, recaudó 28.500 euros para más de 30 entidades leridanas.

El Sr. Postu supera los 325.000 euros en donaciones con acento de Ponent

Desde sus inicios, el Sr. Postu ha superado los 325.000 euros en donaciones, siempre con el sello personal de Ponent. Centenares de establecimientos, entidades y asociaciones de toda la provincia han colaborado en estas causas a través de acciones solidarias arraigadas a Lleida. Fue en 2013, con la creación de su perfil en redes sociales, cuando revolucionó Instagram con su primera postuchapa, “I Love Popes”, destinada a recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama. A partir de aquel boom, este misterioso leridano intensificó su implicación en la actividad benéfica, superando a día de hoy los 200.000 seguidores en sus plataformas sociales.