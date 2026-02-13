El Parlament asume el objetivo de lograr el 70% de supervivencia al cáncer en 2030

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Parlament aprobó el miércoles, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, la declaración institucional con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, impulsada por la Associació Contra el Càncer. La declaración reafirma el compromiso con la prevención, la detección precoz, la investigación biomédica y la equidad en el acceso a los tratamientos innovadores, y asume el objetivo de alcanzar el 70% de supervivencia a la enfermedad en 2030. Para la entidad, esta declaración es una reafirmación clara que instituciones y sociedad comparten un mismo objetivo: reducir el impacto del cáncer en la vida de las personas. El texto concluye con un llamamiento a toda la sociedad catalana a sumarse al avance colectivo contra la enfermedad.

Por su parte, el Parlamento europeo aprobó ayer una nueva resolución en la que renueva su compromiso político, su financiación y su coordinación para apoyar la plena aplicación del plan europeo para combatir el cáncer, y donde se pide blindar la lucha contra esta enfermedad en el próximo presupuesto de la UE y reforzar el derecho al olvido. Asimismo, pide garantizar un acceso rápido y asequible a los medicamentos oncológicos y las terapias innovadoras de forma voluntaria.