El Petit de Cal Eril, Premi Ciutat de Barcelona por su nuevo trabajo

El Petit de Cal Eril, el proyecto liderado por el cantante, compositor y productor de Guissona Joan Pons, recibió el miércoles en el Saló de Cent de ayuntamiento de la ciudad condal el Premi Ciutat de Barcelona 2025 de música, con el que fue galardonado en enero por su nuevo álbum, Eril, Eril, Eril, que el año pasado representó su regreso a la escena después de un silencio discográfico de tres años. Joan Pons (voz y guitarra), acompañado por Dani Comas (guitarra), Jordi Matas (bajo, teclados) e Ildefons Alonso (batería), recogió el premio encantado con este reconocimiento a un disco que se grabó en Guissona y que posteriormente se masterizó en Nueva York. El propio Pons lo presentó en exclusiva en mayo en la Panera de Lleida, antes de uno de los primeros conciertos de la gira, a finales de junio, en el Mercat del Pla.