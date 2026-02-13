LETRAS
Nueve actos para celebrar el ‘festival de la poesía’ de 2026
Cultura y la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) organizarán nueve actos centrales en toda Catalunya para conmemorar el Día Mundial de la Poesía 2026, que quieren convertir en un “festival de país”. Entre el 15 y el 25 de marzo se celebrarán actos en Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Tremp, Tortosa, Solsona, Santa Margarita de Montbui y El Pont de Suert. Las propuestas combinan poesía con diferentes disciplinas artísticas y este año se dedican a Blai Bonet, Clementina Arderiu y Joan Alcover, a partir de tres grandes temas presentes en sus obras: el amor, la muerte y la espiritualidad. Proclamado por la UNESCO en 1999, el Día Mundial de la Poesía se celebra en Catalunya desde 2008 y la iniciativa ha crecido hasta consolidarse como una cita ineludible en el calendario cultural. El domingo 15 de marzo, a las 12 h, tendrá lugar el espectáculo de poesía y artes escénicas La balada d’hivern en el espacio cultural La Lira de Tremp, con músicos y actores voluntarios del territorio.