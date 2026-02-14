Afectaciones por el viento este sábado en Lleida y caen dos árboles

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El viento ha vuelto a soplar este sábado por la mañana en Lleida, donde hay un peligro alto por el temporal, y ha provocado la caída de dos árboles en la ciudad. Uno de ellos, en un parque infantil en la plaza Josep Piñol de Pardinyes. El otro, en la avenida de Sant Pere.

Por otra parte, a la salida de Balaguer, bajo el Sant Crist, el viento ha causado un desprendimiento de piedras en la carretera.

El desprendimiento de piedras.

Todo después de que este jueves el Govern acordara la suspensión de las clases y de las visitas médicas no urgentes por la alerta del temporal de viento, que provocó la muerte de una mujer en Barcelona por la caída de un techo.