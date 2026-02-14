Alumnos y profesores de Vierzon, de intercambio en el Institut d’Alcarràs

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Institut d’Alcarràs recibió a finales de enero la visita de un grupo de alumnos y profesores del Lycée Henri Brisson de Vierzon, Francia. Se trata de un intercambio en el marco del proyecto Acreditació Erasmus+. Desde la dirección del instituto destacaron que esta iniciativa “favorece la internacionalización del centro”. Entretanto, estos días un grupo de alumnos del centro participa en un intercambio con el Liceo Cevolani de Cento, en Italia.