Aval en la huella dactilar en el registro de la jornada laboral

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Teixidó Associats, como delegado de Protección de Datos de una empresa del sector cárnico, ha conseguido el archivo de una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos relacionada con el registro de la jornada laboral mediante el uso de la huella dactilar.

Desde el despacho señalan que este hecho “constituye un precedente importante, atendiendo el criterio establecido en la resolución, así como el reconocimiento del fundamento jurídico de la excepción aplicada en el tratamiento de datos biométricos.”

Según informó Teixidó Associats en este diario, la Agencia Española de Protección de Datos ha concluido que no se ha vulnerado la normativa y que el sistema utilizado estaba justificado y limitado a zonas concretas de producción, por motivos de seguridad y control sanitario.

Según la resolución, la empresa utiliza tarjetas identificativas en las zonas de oficina y sólo mantiene el sistema biométrico en el área de producción cárnica, donde las personas trabajadoras acceden con equipos de protección que dificultan otros sistemas de control.

En este caso, la agencia considera que el sistema “es proporcional y legal” y acuerda el archivo definitivo del expediente. En este sentido, desde el área jurídica de Teixidó Associats destacan que la resolución confirma que la implantación de sistemas de control “es compatible con la protección de datos cuando se fundamenta en criterios definidos, es proporcional a la finalidad perseguida y garantiza los derechos de las personas trabajadoras”.