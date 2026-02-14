Los Avant de Lleida tienen un retraso de unos 42 minutos de media

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

Viajar en alta velocidad ha dejado de ser sinónimo de puntualidad desde hace tiempo, según los usuarios de Lleida que cada día suben a uno Avant para desplazarse hasta Barcelona. La denuncia, además, ahora llega acompañada de datos, según explicó ayer el portavoz de Usuaris Avant Catalunya, Kevin Bruque, ya que la plataforma está anotando los retrasos que cada día se dan en el servicio desde el 12 de enero.

Desde entonces ha habido 133 trenes con origen o destino en Lleida que han sufrido algún tipo de demora, entre un mínimo de 5 minutos y un máximo de 210. Según los mismos datos, en más, el retraso medio de un tren Avant del corredor Lleida-Barcelona alcanza ya los 41,6 minutos desde comienzo de año.

La tendencia, a más, que se mantendrá a lo largo de todo este año después de que Adif y las operadoras acordaran que el trayecto entre Madrid y Barcelona en AVE durará 25 minutos más, lo cual afectará a los que tengan parada o salgan de Lleida.

En este sentido, Bruque reclamó una rebaja de los precios y volvió a denunciar que en el corredor Lleida-Barcelona hay tramos en los cuales los convoyes presentan muchas vibraciones que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.