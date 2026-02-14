Cena de homenaje a Jesús Bometón

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Compañeros de trabajo y amigos rindieron homenaje el jueves a Jesús Bometón Aguilar con motivo de su jubilación y trayectoria dedicada en los últimos años al Aplec del Caragol (Fecoll) y al periodismo local. Bometón ha sido hasta hace unos meses gerente de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol, que hoy cuenta con más de un centenar de colles que agrupan a más de 16.500 collistes. Como periodista, Jesús Bometón desarrolló 24 años de carrera en medios locales como Diari de Lleida, SEGRE y La Mañana.