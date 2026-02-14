Entra en funcionamiento la resonancia magnética en el Hospital del Pallars

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

El Hospital Comarcal del Pallars estrenó ayer el nuevo aparato de resonancia magnética nuclear (RMN), que se ha instalado en la planta baja del centro. De esta forma, se ahorrarán unos 1.500 desplazamientos al año de pacientes a otros centros hospitalarios de Lleida. En algunos casos de vecinos de la Vall Fosca o el Pallars Sobirà, esto suponía unas cinco horas de viaje. Por su parte, el director asistencial del hospital de Tremp, Eduard Sanjurjo, aseguró que disponer del equipo de resonancia ayudará a reducir también las listas de espera en toda la demarcación y poder aplicar el tratamiento adecuado a los pacientes en un periodo más corto de tiempo.

La instalación fija del aparato en el interior del hospital ha hecho necesario adecuar los espacios, con un presupuesto de 761.747 euros. El servicio de resonancia magnética nuclear se había ofrecido desde abril de 2023 hasta junio de 2024 con una unidad móvil ubicada una semana al mes en la plaza Dr. Pasqual de Tremp. Posteriormente, desde junio de 2024 y hasta ahora, las pruebas se llevaban a cabo en el centro Alomar de Tremp, con una media de 1.200 al año. Gestió de Serveis Sanitaris, junto con el Servei Català de la Salut, desde la Región Sanitaria Alt Pirineu i Aran, han trabajado para poder materializar la adquisición de este equipo, que ha sido una demanda histórica en el Pallars. Los pacientes debían desplazarse hasta los hospitales Arnau y Santa Maria de Lleida.

Durante la presentación ayer, el director clínico de diagnóstico por la imagen de Lleida, Leandre Fernández, aseguró que se incorpora un equipo de “muy alta tecnología” que acerca a los pacientes a este tipo de diagnóstico.