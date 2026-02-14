Los niños de Lleida celebran el Carnaval a pesar de la lluvia

Ni la lluvia logró frenar las ganas de fiesta. En Bellpuig, más de 500 alumnos de Infantil y Primaria participaron en la nueva fiesta del Carnaval escolar, con el lema Revolta Animal. El polideportivo se llenó de jirafas, ranas, pollitos, leones, cocodrilos, búhos y cebras, mientras los mayores de 6º animaron con una batucada. Todos ellos desfilaron y saludaron a la Turi, el nuevo personaje del Carnaval infantil de Bellpuig. La lluvia obligó a trasladar la celebración al pabellón. La propuesta del Plan Educativo de Entorno (PEE) fue muy bien acogida por las familias. Los disfraces, elaborados con cartón reciclado, reflejaron el compromiso medioambiental de las escuelas verdes.

En Tàrrega, la Toltes volvió a ser la protagonista del Carnaval infantil. La fiesta, que reunió numerosas familias, se trasladó a los porches de la plaza de les Nacions y a la antigua estación de autobuses por la lluvia. Contó con chocolatada solidaria y espectáculo de la Toltes y los Poca-soltes, sin desfile. Como novedad, los participantes podían adquirir una taza metálica con el lema ‘Xocolata a l’orinal’, iniciativa que busca recuperar la vieja tradición de la ciudad de comer el chocolate en este recipiente. A continuación tuvo lugar la subida del Burro de Targa al campanario. Hoy se espera el acto central del Carnaval: la gran rúa con 1.450 personas distribuidas en 74 comparsas. Ayer y hoy también se celebra el Comerçtoltes.

También se inició el Carnaval en Agramunt con la fiesta de las escuelas. El acto central fue el pregón y la proyección de un documental sobre los 40 años de esta fiesta. Además, se presentó el Calçotet gigante, que representa el hijo del Rei Carnestoltes y la Xurripampi ya mayor. Por la tarde se estrenaron talleres infantiles y un espectáculo de magia. Todos los actos se trasladaron al pabellón por la lluvia.

En Lleida, ayer se celebró la tradicional Marató de l’Ou y para hoy está prevista la gran rúa. La Paeria lleva a cabo tareas preventivas de revisión y mantenimiento del arbolado situado en el recorrido del desfile como la avenida Doctora Castells, los Camps Elisis y el aparcamiento de Fira de Lleida. Mientras, los actos cancelados el jueves por el viento se harán el lunes. En La Granja d’Escarp, la fiesta se canceló por el viento y no se descarta que esto pase en otros municipios a causa de las condiciones meteorológicas.