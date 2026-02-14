SEGRE se consolida como medio de referencia en Lleida: obtiene más de 170.000 lectores diarios

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

SEGRE alcanza los 171.088 lectores diarios, sumando las audiencias de su edición en papel y su versión digital, según el último estudio de audiencia realizado entre octubre y diciembre de 2025 en la demarcación de Lleida. El informe, elaborado por la empresa Infortécnica en el marco del estudio global de Premsa Comarcal, confirma al rotativo como el principal medio de referencia del territorio y refuerza su liderazgo tanto en prensa impresa como en el entorno digital.

El análisis se ha llevado a cabo sobre un universo de población mayor de 16 años, extrapolado a los 458.226 habitantes de la demarcación, a partir de 389 entrevistas telefónicas integradas en más de 35.000 llamadas, con un margen de error del 5,1%. La metodología combina entrevistas directas, el análisis de medios comparables y datos de consumo digital.

Los resultados evidencian una alta penetración de la edición impresa. El 82,1% de la población ha leído SEGRE alguna vez, lo que equivale a 376.204 personas, y 219.490 lectores lo han seguido durante el último mes. En el consumo diario, el diario registra 80.029 lectores en 24 horas, lo que supone una cuota del 56,7% de la prensa en papel, una cifra que lo sitúa claramente por delante del resto de cabeceras.

El tiempo medio de lectura se sitúa en 10,8 minutos diarios por persona, lo que refleja un consumo fiel y sostenido. El seguimiento es elevado en todos los perfiles, tanto por sexo como por edad, con especial incidencia entre los lectores de 35 a 55 años y los mayores de 55, aunque también mantiene una presencia significativa entre los menores de 35.

La versión digital, segre.com, consolida igualmente su alcance. El 53,7% de la población de la demarcación ha visitado el web alguna vez, con 71.657 usuarios dedicados diarios procedentes del área de estudio y 91.059 usuarios únicos al día a nivel global, situándose entre las principales webs informativas en los rankings digital y autonómico. stos datos muestran que SEGRE sigue siendo el diario más leído en la demarcación de Lleida y que mantiene su liderazgo entre los lectores de información local de Ponent.

Medio de referencia indiscutible según el EGM

Según la tercera oleada del Estudio General de Medios (EGM), correspondiente al periodo de febrero a noviembre de 2025, SEGRE alcanzó los 60.000 lectores diarios en España, la mejor cifra del medio desde 2020, cuando llegó a 67.000. Este crecimiento suponía 2.000 lectores más que en la oleada anterior y 13.000 más respecto al año anterior, consolidando su posición como líder indiscutible de Ponent.

En Catalunya, este medio acumulaba una media de 58.000 lectores, mientras que en la propia provincia de Lleida alcanzaba 56.000 —cifra que ahora llega hasta los 80.029— superando ampliamente a otros diarios locales como La Vanguardia, con 11.000 lectores, El Periódico, con 8.000, El País, con 6.000 y Ara, con 3.000. A nivel de todo el territorio catalán, SEGRE se situaba como el sexto diario con más lectores, por detrás de El Punt Avui.