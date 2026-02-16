Carnaval a toda velocidad

Después de la rúa multitudinaria del sábado, la ciudad de Lleida disfrutó ayer de la tradicional Cursa de Llits, en la que una quincena de vehículos disparatados fabricados a mano recorrieron a toda velocidad parte del Barri Antic y el Eix Comercial. Las temáticas de las 'camas' de algunos equipos apostaron por asuntos de actualidad, como las balizas V16 obligatorias para todos los conductores desde este año, la compañía ferroviaria Renfe, la peste porcina o el robo del Louvre. En cambio, otros optaron por otras más clásicas inspiradas en la cultura egipcia o mexicana, por ejemplo. En cualquier caso, todas las propuestas llenaron de color y humor el recorrido urbano, que fue seguido por numeroso público y al que no faltó el Pau Pi.

La carrera partió desde la plaza Sant Josep, junto a la iglesia de Sant Llorenç, desde donde los participantes bajaron empujando sus vehículos a todo ritmo por las calles Lluís Besa y la Palma hasta llegar al Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), que rodearon y siguieron por la calle Major hasta la línea de meta, en Sant Joan. Durante el descenso, los equipos tuvieron que superar varias pruebas para demostrar sus habilidades, como caminar con una pelota en las rodillas, demostrar su puntería tirando bitlles o respondiendo preguntas, entre otras. En el trayecto también se encontraron un peculiar radar con un cartel con el lema per la vostra seguretat i la nostra butxaca.

La plaza Sant Joan también acogió por la mañana un espectáculo de animación infantil y, después de la carrera, el Ball de Vermut.

Asimismo, hoy está previsto celebrar los actos que fueron cancelados el jueves por el viento. A las 18.00 comenzará en la plaza de l’Ereta la rúa del Centro Histórico y media hora más tarde se dará inicio a la tupinada popular y el pastís de Carnaval en el Pati de les Comèdies. A continuación, habrá tardeo carnavalero. El miércoles se cerrará oficialmente el Carnaval con el entierro de la sardina, al ritmo de la Ilerband, y durante el acto se darán a conocer los ganadores del concurso de carrozas y comparsas. Por su parte, el barrio de La Borderta celebrará su propio Carnaval el próximo sábado en la plaza del Mercat y el pabellón.

Todo el fin de semana ha estado marcado por actos festivos relacionados con el Carnaval en numerosas poblaciones de las comarcas de Lleida, entre ellos la Penjada del Ruc en Solsona (más información en página 37).