El Gobierno regulará la publicidad de alimentos infantiles insanos: "es una cuestión de salud pública"

Publicado por efe Creado: Actualizado:

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este lunes que en las próximas semanas hará pública una propuesta normativa para regular la publicidad de alimentos insanos "que tienen un efecto nocivo" en la salud de los niños y adolescentes. Bustinduy ha hecho este anuncio en la presentación del Barómetro sobre la publicidad de alimentos y bebidas energéticas elaborado por AECOC Shopperview para la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), que constata que el 79% de la población española está de acuerdo en prohibir este tipo de publicidad.

"A día de hoy en España, cada niño es bombardeado con más de 4.000 anuncios publicitarios de comida insana al año, casi 11 al día solo en el medio televisivo. Si contamos otros canales, ese número llega hasta 30 anuncios diarios", ha alertado el ministro. Unos datos, según Bustinduy, que confirman que la sociedad española es plenamente consciente del problema que supone la exposición de los menores a la publicidad de productos insanos, y ha subrayado la importancia de proteger a la población escolar de este tipo de anuncios. "En España, un 80 % de las niñas, los niños y los adolescentes consumen alimentos y bebidas no saludables, pero son aquellos que están más expuestos con mayor frecuencia a la publicidad de estos alimentos, los que los consumen en mayor proporción", ha advertido Bustinduy.

En concreto, ha dicho, los menores en entornos más vulnerables se ven más expuestos a este "bombardeo constante de miles de impactos de una publicidad extraordinariamente agresiva, diseñada específicamente para desarrollar patrones de conducta y comportamiento que, por su edad, muchas veces no tienen siquiera los elementos necesarios para poder distinguir el contenido publicitario".

Bustinduy ha asegurado que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar un entorno seguro para todos los menores que están expuestos "sin ningún tipo de barrera a una serie de prácticas comerciales y publicitarias que antepone el lucro y el interés privado de una serie de actores económicos y comerciales al interés general". Ese es el objetivo que persigue la nueva regulación que Consumo quiere presentar en las próximas semanas, ha aseverado el ministro, que ha recordado que esta acción normativa se une al real decreto de comedores escolares saludables y sostenibles y al que busca garantizar los más altos estándares de alimentación saludable en espacios públicos como hospitales y residencias. "Es una cuestión de salud pública", ha concluido Bustinduy.

En cuanto a los resultados del Barómetro, la directora de la Aesan, Ana María López-Santacruz, ha explicado que se ha elaborado a finales de 2025 a partir de mil encuestas online a personas de entre 18 y 70 años responsables de la compra de alimentos en sus hogares. Además de que el 79 % de la población está a favor de prohibir la publicidad de alimentos no saludables dirigidos a menores de edad, el 50 % de los encuestados cree que la publicidad promueve de manera indistinta tanto la compra de productos saludables como los no saludables y un 34 % reconoce que la publicidad influye bastante en sus decisiones de compra. También se detecta un amplio consenso social en favor de las restricciones de la venta de bebidas energéticas a menores: un 91 % cree que se debería prohibir la venta de estas bebidas a menores de 16 años, mientras que el 54 % es partidario de que se prohíba a todos los menores de edad.

El estudio señala que un 25 % de la población española consume bebidas energéticas, con una media de 2,1 veces a la semana. De estos consumidores, un 49 % afirma que toma como máximo una unidad al día, mientras que casi la mitad (47 %) los mezcla siempre o a veces con bebidas alcohólicas. López-Santacruz ha insistido en la necesidad de actuar frente a la presión publicitaria de estos alimentos, que son ultraprocesados, con un alto contenido en grasas, azúcares o sal, y que son muy calóricos y poco nutritivos, y ha recordado que ya se hace en países como Portugal, Noruega, el Reino Unido, Irlanda o Suecia.