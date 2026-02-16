Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Después del desfile multitudinario del sábado, la ciudad de Lleida disfrutó este domingo de la tradicional Cursa de Llits, en la cual una quincena de trastos fabricados a mano recorrieron a toda velocidad parte del Barri Antic y el Eix Comercial. Las temáticas de las camas de algunos equipos apostaron por asuntos de actualidad, como las balizas V16 obligatorias para todos los conductores desde este año, la compañía ferroviaria Renfe, la peste porcina o el robo del Louvre. En cambio, otros optaron por otros de más clásicas inspiradas en la cultura egipcia o mexicana, por ejemplo.