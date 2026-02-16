Lleno total en la Penjada del Ruc

Publicado por SegreLaia Pedrós Creado: Actualizado:

La Penjada del Ruc de Solsona, uno de los actos más concurridos del Carnaval en la ciudad, se hizo esperar hasta la madrugada del domingo, pero eso no impidió que centenares de espectadores abarrotaran la pequeña plaza del Ruc, así como la calle del Castell, para no perderse la tradición. Este año, la corredora de montaña Núria Picas (Manresa, 1976) encarnó el papel de Mata-ruc d'Honor y tiró del animal hecho de cartón. Pese al frío, el Ruc dejó bien mojado al público con sus célebres pixats. La noche debía concluir con un concierto en la sala polivalente. En cuanto despuntó el día, tuvo lugar una Tronada popular en la plaza Major. Desde la plaza del Ajuntament, partió una comitiva de autoridades, representantes de entidades locales, músicos y los gegants de Solsona, presidida por el rey Carnestoltes, hasta la plaza Major. El Carnaval de Solsona –que en 1971 fue el primero del Estado en ser recuperado tras la Guerra Civil y declarado Fiesta Patrimonial de Interés Nacional en 1978– es uno de los más multitudinarios y relevantes de Catalunya.

Paralelamente, Balaguer cerró su Carnaval con la Matinal del Congre, la rúa dedicada a los pequeños con la participación de las asociaciones familiares de los centros educativos. La rúa fue multitudinaria y llenó de familias el paseo de l’Estació y la plaza del Mercadal.

En cuanto a los premios, el primer premio de comparsas fue para 200 anys passen volant del colegio Vedruna; el segundo, para Master Chef de la escuela Mont-roig; el tercero, para L’educació no és un circ de la escuela La Noguera, y el cuarto para L’educació no és un circ de la escuela Gaspar de Portolà. En carretas, ganó el primer premio la escuela La Noguera, el segundo, la escuela Gaspar de Portolà y el tercero, Entre flors, ales i zum zum de L’Espígol de Gerb.