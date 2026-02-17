El restaurante leridano Sisè gana su primer Sol de la Guía Repsol

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guía Repsol ha distinguido la gastronomía leridana con la entrega de sus reconocidos Soles al restaurante Sisè de Lleida. De este establecimiento, ubicado en la avenida del Estudi General de Lleida, el certamen destaca la experiencia que proporciona “sentarse en la barra” para ver “en primera fila el espectáculo de cocinar en directo”, una “opción cada vez más extendida”, asegura. La gala de entrega de estos reconocimientos tuvo lugar ayer en el Palau Firal i de Congressos de Tarragona y concedió un total de 12 nuevos soles repartidos por la geografía catalana. El restaurante Dos Palillos de Barcelona fue el único en sumar su segundo Sol.

Hasta once Soles en Lleida

La demarcación de Lleida acumula actualmente un total de once Soles, que están repartidos en una decena de restaurantes, ya que La Boscana, ubicada en Bellvís, tiene dos galardones. El resto de establecimientos que se han ganado este reconocimiento son Carballeira (Lleida), Casa Irene (Arties), El Portalet (Bossòst), Eth Bistró (Vielha), Fogony (Sort), Malena (Gimenells i el Pla de la Font), Er Occitan (Bossòst) y Lo Paller del Coc (Surp, Rialp). Estos dos últimos ganaron sus primeros Soles en la edición del certamen del año pasado.