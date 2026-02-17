La Autoescola Juneda, otra vez la primera de Catalunya

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Autoescola Juneda by Àngel Capell ha sido reconocida otra vez, por segundo año seguido, como la primera de Catalunya con mayor porcentaje de aprobados y la decimoctava de España de 2025, según los datos estadísticos que recoge desde 2015 la Dirección General de Tráfico ( DGT). La web comparadora autoescuelas.net, basándose en estos datos de la DGT sobre unas 6.000 autoescuelas de todo el Estado, sitúa la de Juneda en el puesto 18 estatal con un porcentaje del 77,42% de aprobados en la prueba de conducción y circulación. El ranking lo encabeza la Autoescola 2010 de Castelló con un 90,74%.

Los responsables de la autoescuela, Àngel Capell y Keren Quirós, a los que recientemente se ha incorporado Àngel Capell júnior, expresaron su “satisfacción por este reconocimiento, porque consideramos que cada aprobado es un éxito compartido y estamos muy orgullosos de nuestros alumnos y del equipo que lo hace posible”. Para Capell y Quirós, “los alumnos no solo reciben una formación teórica sólida, sino que también disfrutan de una experiencia práctica que les prepara para afrontar los retos de la carretera con confianza”. “El hecho de ser una autoescuela familiar ayuda al contacto directo entre alumno y profesor”, afirma Capell. Al mismo tiempo, considera que “es un reconocimiento a los años de trabajo, esfuerzo y dedicación que llevamos” y explica que “el objetivo al realizar las prácticas con el alumno es que este saque el máximo rendimiento”.