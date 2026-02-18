SEGRE

ENTIDADES

Debate en el IEI sobre la situación actual de la vivienda en Lleida

Participantes en el debate celebrado ayer en el IEI. - BISBAT DE LLEIDA

Participantes en el debate celebrado ayer en el IEI. - BISBAT DE LLEIDA

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

El Aula Magna del IEI acogió ayer la jornada L’habitatge, l’espai residencial digne i l’acompanyament a les famílies, un espacio de reflexión y trabajo compartido entre profesionales del mundo social, institucional y del tercer sector, con el objetivo de analizar la situación actual de la vivienda en Lleida y avanzar en propuestas de actuación coordinada. Recordaron que la vivienda “es una condición imprescindible para garantizar la dignidad, la salud y la inclusión social”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking