SEGRE

Descubren un remedio a la odontofobia: cómo rebajar la ansiedad ante el dentista según un estudio

La investigación de la UPF apunta a estímulos sonoros como escuchar historias de ficción o música

Una sala de un dentista.

Una sala de un dentista.Atikah Akhtar / Unsplash

Lluís Serrano
Publicado por
segre

Creado:

Actualizado:

Escuchar historias de ficción o música relajante es una técnica efectiva para rebajar la ansiedad que sufren muchas personas cuando acuden al dentista para cirugías, implantes o la extracción de alguna pieza bucal, según un estudio de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

El estudio ha demostrado que los estímulos sonoros de este tipo tranquilizan a las personas con odontofobia, el miedo irracional al dentista, tras constatar que funcionaron en 7 de cada 10 pacientes tratados. En un comunicado, la UPF ha destacado este miércoles que las terapias sonoras podrían disminuir e incluso sustituir en algunos casos el suministro de fármacos tranquilizantes o ansiolíticos. Según datos del Consejo General de Dentistas, de 2020, la odontofobia afectaba en España al 15 % de la población.

La investigación se desarrolló en el marco de la tesis doctoral Paisajes y ficciones sonoras en formato pódcast: una alternativa para reducir la ansiedad en pacientes odontológicos, de Berenice Ponce, dirigida por la catedrática de Psicología de Medios y Neurocomunicación y directora del Media Psychology Laba de la UPF, Emma Rodero.

Un total de 60 pacientes de la Clínica Dental Hernández, de Vilanova de Castellò (València), participaron en el estudio y escucharon historias de ficción o paisajes sonoros antes y durante la intervención dental, excepto el grupo de control.

Además de su experiencia subjetiva, el estudio tuvo en cuenta las medidas realizadas de frecuencia cardíaca, que bajaron de manera relevante.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking