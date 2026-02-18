Descubren un remedio a la odontofobia: cómo rebajar la ansiedad ante el dentista según un estudio

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Escuchar historias de ficción o música relajante es una técnica efectiva para rebajar la ansiedad que sufren muchas personas cuando acuden al dentista para cirugías, implantes o la extracción de alguna pieza bucal, según un estudio de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

El estudio ha demostrado que los estímulos sonoros de este tipo tranquilizan a las personas con odontofobia, el miedo irracional al dentista, tras constatar que funcionaron en 7 de cada 10 pacientes tratados. En un comunicado, la UPF ha destacado este miércoles que las terapias sonoras podrían disminuir e incluso sustituir en algunos casos el suministro de fármacos tranquilizantes o ansiolíticos. Según datos del Consejo General de Dentistas, de 2020, la odontofobia afectaba en España al 15 % de la población.

La investigación se desarrolló en el marco de la tesis doctoral Paisajes y ficciones sonoras en formato pódcast: una alternativa para reducir la ansiedad en pacientes odontológicos, de Berenice Ponce, dirigida por la catedrática de Psicología de Medios y Neurocomunicación y directora del Media Psychology Laba de la UPF, Emma Rodero.

Un total de 60 pacientes de la Clínica Dental Hernández, de Vilanova de Castellò (València), participaron en el estudio y escucharon historias de ficción o paisajes sonoros antes y durante la intervención dental, excepto el grupo de control.

Además de su experiencia subjetiva, el estudio tuvo en cuenta las medidas realizadas de frecuencia cardíaca, que bajaron de manera relevante.