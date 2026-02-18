La avenida Valldans, hasta los topes en el momento del reparto gratuito de Ranxo. - EDGAR ALDANA

La avenida Valldans, hasta los topes en el momento del reparto gratuito de Ranxo. - EDGAR ALDANA La Iaia Angeleta, ‘influencer’ de 95 años, que ayer visitó el Ranxo y estuvo arropada por niños y adultos. - ESMERALDA FARNELL La Baronia de Rialb. Gualter congregó a 300 personas en la comida popular del Ranxo cocinada por voluntarios y con productos locales. - EDGAR ALDANA Miles de personas se concentraron en la avenida Valldans de Ponts para degustar el Ranxo. - E.FARNELL Sort. En la capital del Pallars Sobirà tampoco faltó la calderada, una tradición que se celebra desde hace más de 50 años. - E.FARNELL Isona i Conca Dellà. Como marca la tradición, en el martes de Carnaval, ayer se sirvieron cerca de 450 raciones de la Guixa en una fiesta típica con más de un siglo de historia. - EDGAR ALDANA Rialp. Esta localidad del Sobirà bajó el telón del Carnaval con calderada en la que se sirvieron cerca de un millar de raciones. - JUNTSXCAT Esterri d’Àneu. Unas 250 personas pudieron degustar ayer la ‘calderada’ popular en el último día del Carnaval. - E.FARNELL

No hay martes de Carnaval sin Ranxo en Ponts. La fiesta gastronómica por excelencia de la Noguera volvió a reunir ayer a miles de personas para degustar este tradicional plato, del que se elaboraron unas 12.000 raciones. Y es que cada año son más las personas que se acercan a esta cita gastronómica del Carnaval leridano, cuyo primer documento escrito data de 1875. Para disfrute de todas ellas, la preparación comenzó sobre las cinco de la madrugada en la avenida Valldans, donde se dispusieron 60 cazuelas de las que se ocuparon una treintena de cocineros capitaneados por Rosa Boix, responsable del Ranxo junto a Manel Temprano, cuya experiencia y coordinación fueron determinantes para garantizar la calidad del ágape. Como novedad este año se recuperó el Lali-lali, una comitiva que pasa por las casas de Ponts para recoger el máximo de ingredientes para elaborar el Ranxo. Esta tradición se celebra el día previo y contó con la implicación de L’Escola de Música local, que ha recuperado la canción tradicional para reforzar la transmisión intergeneracional y conectar a los más pequeños con el origen de la celebración que pone punto y final al Carnaval.

Para su elaboración su usaron 200 kilos de pollo, 40 gallinas, 35 kilos de cordero, ternera y tocino, 250 kilos de patatas, 100 de fideos y 70 de arroz, además de garbanzos, judías y butifarra negra. No fue hasta las dos del mediodía y una vez bendecido, cuando se inició el reparto entre los asistentes que esperaban bajo un sol de justicia.

También las autoridades participaron en la degustación, y el alcalde, Josep Tàpies, reivindicó la fiesta como el referente del patrimonio festivo catalán. Entre los invitados, la iaia influencer Angeleta, que paseó entre las cazuelas acompañada por Lo Pau de Ponts.