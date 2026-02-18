Indignación de la comunidad judía de Andorra por el Carnaval

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La celebración de Carnaval en el Principado de Andorra ha provocado la indignación de la comunidad judía a raíz de uno de los sketches representados el sábado en la parroquia de Encamp. En la escena se utilizaba la figura del ‘rei Carnestoltes’ con la bandera de Israel en la cabeza, sobre la que se efectuaron varios tiros con escopetas para simbolizar la situación que se vive en la Franja de Gaza. La representación ha levantado una gran polémica entre la comunidad judía y ha motivado que incluso el comú (el ayuntamiento) haya emitido un comunicado en nombre de la Comisión de Fiestas para aclarar que la voluntad de la acción era satírica, en la línea habitual de las representaciones de Carnaval, y que en ningún caso tenía la intención de ofender a ninguna comunidad ni religión.

En el texto, la Comisión de Fiestas señala que la escena quería hacer una crítica política, en concreto sobre el conflicto entre Israel y Palestina y a la figura del primer ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, utilizando los recursos propios de la sátira de carnaval. La comunidad judía de Andorra, por su parte, reclamó ayer en un comunicado “disculpas formales y públicas” por parte del comú de Encamp y de la Comisión de Fiestas por organizar “la vergonzosa función”. Asimismo consideran que se trata de “un insulto gravísimo hacia un pueblo que ha sufrido mucho”.