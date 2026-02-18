Esta es la propuesta de Educación para los docentes: aumento de sueldo, revisar ratios y recursos para la escuela inclusiva

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Departamento de Educación y Formación Profesional ha anunciado hoy la propuesta de mejoras en el ámbito del sistema educativo, empezando por incrementar la retribución del complemento específico tanto de maestros como de profesorado de secundaria.

Este aumento del complemento específico supone un incremento anual de 1.480,36€ para el cuerpo de educación infantil y primaria, y de 1.513,68€ para el cuerpo de educación secundaria. Es la primera vez en 25 años que se presenta una mejora salarial del complemento específico. La medida supondría destinar cerca de 300M€ del presupuesto del Departamento en salarios del cuerpo docente, añadiendo los 450M€ que se derivan del aumento retributivo para todos los empleados públicos acordado en el marco estatal.

Este aumento del 15% del complemento específico del salario del personal docente se repartiría en 4 subidas del 3,75%, aplicadas los años 2026, 2027, 2028 y 2029. Se tiene que sumar al incremento salarial aplicado en el marco del Estado para todos los trabajadores públicos, que se aplica también gradualmente desde el 2025 hasta el 2028.

El secretario de Mejora Educativa del Departamento de Educación y FP, Ignasi Giménez, ha explicado que “Esta es una propuesta que es realista, que se puede asumir, que tendría un coste aproximado de aproximadamente 300 millones de euros, que, además, en esta propuesta se le tiene que sumar la subida retributiva pactada a nivel estatal entre los sindicatos y el gobierno estatal del 11,5% y que, por lo tanto, estamos hablando de los alrededores de 450 millones de euros”, y ha añadido que nos me parece que es una buena propuesta después de más de 25 años en el cual no ha habido, por parte de ningún gobierno de la Generalitat ni para el Departamento de Educación y Formación Profesional, una propuesta de mejora del complemento específico”.

Esta es una de las diversas propuestas que el Departamento plantea y que se suma a otras actuaciones previstas dirigidas al conjunto de la comunidad educativa. La consejería ha hecho llegar el documento con todos los planteamientos a los representantes sindicales con el objetivo de mejorar las condiciones de todo el personal docente y del sistema educativo, y que mañana se debatirán en el marco de la Mesa Sectorial.

Escuela inclusiva y ratios

La propuesta de mejora también incluye actuaciones en el marco de la escuela inclusiva:

Impulsar la planificación progresiva y estable de los recursos destinados a los apoyos intensivos ( SIEI y SIEI+) con criterios de equidad territorial, complejidad y evolución de las necesidades del alumnado NESE .

Completar el despliegue de los SIEI+ incorporando nuevos profesionales ( 3,8M€ anuales).

Crear estructuralmente 300 nuevas figuras de atención educativa el curso 2027-2028.

Revisar los criterios de ratios de los EAP para adecuarlos a la complejidad de los centros.

Incrementar durante el próximo curso las plazas de los Centros de educación especial ( 6,3M€ )

Impulsar medidas para la detección precoz y atención al alumnado con necesidades vinculadas al aprendizaje y salud mental.

Con respecto a las ratios, el Departamento propone una reducción progresiva con el objetivo de llegar a un número máximo de 20 alumnos/grupo a primaria y 27 a secundaria el curso 2028-2029 a 1.º de ESO. Posteriormente, se irá reduciendo de forma sucesiva para alcanzar la cifra de 25 alumnos por aula.

Menos burocracia y reconocimiento de la autoridad docente

Otra de las mejoras planteadas se dirige a la disminución de la burocracia que afecta a los centros y al sistema educativo. Con este objetivo, se propone la creación de una subcomisión técnica, dentro del marco de la Mesa sectorial, para acordar el Plan de Desburocratización. Las acciones dirigidas a este fin, son:

Reducir y simplificar las tareas burocráticas de baja aportación de valor.

Desplegar al modelo de comunicación clara de la Generalitat en los centros educativos.

Planificar y desplegar la interoperabilidad, la reutilización e intercambio de datos en el marco del sistema operativo.

También se mejorará la herramienta Esfera; se extenderá una aplicación móvil para la gestión de la bolsa de interinos; se creará un nuevo entorno de la Generalitat que centraliza la gestión e información del sistema educativo; y se redefinirá la gestión de consultas, quejas, sugerencias y reclamaciones que recibe el Departamento.