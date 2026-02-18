Tres propuestas de actualidad, a debate

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Seguridad y libertad en la sociedad actual, ¿son términos compatibles o contrapuestos? Ciencia y pseudociencia en una época en la que se duda de la certidumbre y se viraliza la mentira. La vida y la muerte ¿qué vivencias existen en el umbral de la muerte? ¿Conciencia más allá de la muerte? Todas estas preguntas ‘encenderán’ los debates de la cuarta edición del ciclo Diàlegs, el espacio de reflexión y discusión para abordar los grandes retos del presente, impulsado de forma conjunta por el Institut d’Estudis Catalans (IEC), la Universitat de Lleida (UdL), el diario SEGRE y la Fundació Orfeó Lleidatà.

El ciclo, coordinado por Josep Maria Forné, se desarrolla en el Espai Orfeó, con entrada gratuita aunque requiere de inscripción previa a través de las webs orfeolleidata.cat o segre.com. Xavier Quinquillà (Orfeó), Ramon Sistac (IEC), Núria Casado (UdL), Josep Maria Forné y la directora de SEGRE, Anna Sàez, presentaron ayer esta nueva edición de Diàlegs, que arrancará el próximo martes, 24 de febrero, con la sesión Seguretat i Llibertat. Compatibilitat o contraposició? Un debate que se transforma en un diálogo abierto. Así lo destacó Xavier Quinquillà sobre este ciclo “ya consolidado” en el que también “se fomenta la participación del público”. En este sentido, Anna Sàez añadió que “el público lanza a menudo preguntas que muchas veces sorprenden a los expertos, abriendo así visiones diferentes sobre las cuestiones propuestas en el debate”.

El ciclo Diàlegs seguirá el 10 de marzo con la sesión Ciència i pseudociència. Temps de certeses o mentides? y culminará el 24 de marzo con La vida i la mort. Hi ha vida més enllà? Forné ‘aclaró’ que esta última cita “está alejada de cuestiones esotéricas, pues se trata de abordar la vida y la muerte tanto desde un punto de vista médico como humanista”. Núria Casado destacó que el ciclo Diàlegs “aborda siempre propuestas muy transversales, que preocupan a la sociedad y en las que el público puede intervenir, más allá de las lecciones de los expertos invitados en cada sesión”. Ramon Sistac quiso remarcar también “la continuidad de una iniciativa colaborativa entre tres instituciones y el diario SEGRE”.