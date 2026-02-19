Dos alumnos del Gili y Gaya, en la Olimpiada de Química

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los estudiantes Marc Betriu Ollé y Adrián Fortuño Mur, de segundo de Bachillerato científico del Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida, han conseguido el primer y segundo puesto respectivamente en la Olimpiada de Química de Lleida. Gracias a estos excelentes resultados, ambos han sido seleccionados entre los 21 mejores alumnos de Catalunya para participar en la Olimpiada Estatal de Química, que se celebrará en Alicante del 24 al 26 de abril. La Olimpiada de Química es una competición académica de alto nivel que evalúa los conocimientos teóricos y prácticos del alumnado en distintas áreas, como la química orgánica, inorgánica, física y analítica. La clasificación obtenida por los dos jóvenes evidencia su sólida preparación, esfuerzo constante y compromiso con la excelencia académica. Desde el instituto destacaron que este logro es fruto del trabajo continuado en las aulas y del acompañamiento del profesorado, que fomenta el interés por la ciencia y el pensamiento crítico entre los estudiantes. Este tipo de reconocimientos suponen una gran motivación, tanto para los premiados como para el resto de sus compañeros. La participación en la fase estatal ofrecerá a Betriu y Fortuño la oportunidad de compartir experiencias con jóvenes talentos de todo el país y acercarse al ámbito universitario y la investigación científica.