Israel califica de “antisemita” una fiesta de Carnaval en Andorra

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La prensa de Israel se hizo eco de la polémica figura del rei Carnestoltes de Encamp, representado con una estrella de David dibujada en la cabeza y sobre el que se efectuaron disparos para simbolizar la situación bélica en Gaza. Diversos medios de Oriente Medio, como el digital ultraortodoxo JDN y cabeceras más generalistas como The Times of Israel y Ynet, uno de los portales más leídos de Israel, lo abordaron en sus páginas y lo calificaron de acto “antisemita”, según recogía Diari d’Andorra en su edición de ayer. Ynet fue el medio que profundizó más en el caso, con entrevistas a miembros de la comunidad judía en el Principat, algunos de los cuales se mostraron escandalizados por las imágenes e incluso temerosos de que pudieran derivar en episodios de violencia directa. Además de los medios israelíes, digitales vinculados a la comunidad judía de países como México y Argentina también recogieron la historia, preguntándose “dónde termina la sátira y dónde comienza la estigmatización”.

La comunidad judía de Andorra fue la primera en alzar la voz de alarma tras los actos del fin de semana. El presidente de la Associació Cultural Israelita de les Valls d’Andorra (ACIV), Isaac Benchluch, afirmó que los hechos constituyen “un insulto gravísimo hacia un pueblo, una religión y una nación que ha sufrido mucho a lo largo de su historia”. Según subrayó, la utilización de la estrella de David supone “una apología antisemita que no podemos permitir y que debe condenarse y erradicarse para siempre”. “Si la intención era criticar al Gobierno de Benjamin Netanyahu”, añadió, “debería haberse utilizado su imagen, no un símbolo que nos representa a todos”. Desde la comisión evitaron hacer declaraciones el martes durante la bajada del rei Carnestoltes, que ya era una figura distinta, y lamentaron que la situación se haya “descontextualizado hasta este punto”. La queja de la comunidad judía llegó tanto al Govern como a la Sindicatura. El síndic general, Carles Ensenyat, consideró que las explicaciones de los organizadores “son más que suficientes” para concluir que no existía voluntad de atacar a la comunidad judía. Ensenyat reconoció a Diari d’Andorra que la imagen podía generar malestar fuera de contexto, pero insistió en que la intención era hacer sátira política, como es habitual en el Carnaval de Encamp, y no una burla religiosa o identitaria.