La Seu colabora con una caravana a Ucrania que promueve Lucía Caram

El ayuntamiento de La Seu se ha sumado al nuevo corredor humanitario de la ‘Caravana de la Bondat’, que impulsa la Fundación del Convento de Santa Clara, de sor Lucía Caram. El proyecto de solidaridad con Ucrania proporcionará 21 vehículos, entre ellos ambulancias, y material de emergencia que se hará llegar a través de un convoy de ayuda. El consistorio ha apadrinado el viaje de una de las ambulancias, tal y como explicó ayer el concejal de Solidaridad y Cooperación, Jordi Mas, que cifró la ayuda en unos 800 euros. Con ello harán frente a los gastos de combustible para recorrer los 3.400 km que separan Barcelona, desde donde saldrá mañana la caravana, hasta el país en guerra, a parte de la manutención de las personas que realizan el viaje para llevar el vehículo. Uno de los conductores será el vecino de La Seu Pere Mentruit, del consell municipal de Solidaridad y Cooperación de La Seu, que agradeció el apoyo de empresas, vecinos e instituciones. Antes de emprender la marcha el cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella, ofrecerá una pregraria y la bendición de los vehículos que participarán en la caravana.

Por otro lado, el Bisbat d’Urgell anunció ayer que ofrece el edificio del Seminario de la ciudad para que jóvenes de Ucrania puedan pasar unos días de vacaciones fuera de su país.