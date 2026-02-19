Lleida dice adiós al Carnaval entre llantos con el Entierro de la Sardina

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las fiestas de Carnaval de Lleida acabaron ayer entre llantos con el tradicional Entierro de la Sardina, precedido por la procesión que acompañó los restos de Pau Pi por el Eix Comercial. La ceremonia comenzó en la calle Pi i Margall, junto al Auditori Enric Granados, con la marcha del séquito encabezada por el coche fúnebre y la comitiva siguió por la calle de la Magdalena, del Carmen, la plaza de la Sal, Sant Joan, la plaza de la Paeria, calle Major y La Palma, hasta llegar a la plaza de l’Ereta, donde dedicaron unas palabras de despedida al rey del Carnaval y se procedió al Entierro de la Sardina, con lo que se terminaba los días de desenfreno para abrir la Cuaresma. En el mismo acto se dieron a conocer los ganadores de los premios del concurso de la Rúa de Carnaval de este año. El próximo sábado, será el turno de la celebración del Carnaval del barrio de Pardinyes, y el día 28, el de La Bordeta.