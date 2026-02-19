Mínimo aumento del 0,5% de nacimientos en 2025, hasta los 3.191 en Lleida

Un total de 3.191 bebés nacieron en 2025 en las comarcas leridanas, representa un 0,5% más (18 nacimientos más) que en 2024 y la cifra anota el segundo incremento en dos años. Sin embargo, sigue estando muy alejada de la de hace una década y respecto a 2015 los nacimientos han bajado cerca de un 20%, según la estimación mensual publicada ayer por el INE

Otro de los datos que destaca es el aumento de las madres a partir de los 40 años, que el año pasado representaron el 9% del total, con 290. Esto supone un incremento del 5% respecto a 2015, cuando representaban el 7%. En el caso de las que dieron a luz a partir de los 50, el año pasado fueron cinco, más del doble que hace diez años. En el grupo de edad de 15 a 19 años, en este periodo de tiempo se ha registrado un descenso del 51,6%, con 46 madres en 2025.

Por otro lado, el INE estima que el año pasado fallecieron 4.205 personas en las comarcas leridanas, un 0,3% más que en 2024. Así, el saldo vegetativo de la población (la diferencia entre nacimientos y defunciones) fue negativo en 1.014 personas, según los datos provisionales del año 2025. La franja de edad que registró más defunciones el año pasado fue la de 90 años o más, con un total de 1.299 muertes en la provincia, aunque bajó un 3,8% respecto a 2024. Entretanto, por sexos, murieron 2.136 hombres (-1,5%) y 2.069 mujeres (+2,3%).

En el conjunto del Estado, el número de nacimientos en 2025 creció por primera vez en una década, aunque apenas un 1%; hubo 321.164, y van acompañados de un retraso de la edad de maternidad. Las defunciones aumentaron un 2,5%, por lo que el crecimiento vegetativo sigue en negativo.