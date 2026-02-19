Talento leridano en Nueva York

Una de las pasarelas de moda más influyentes del mundo ha contado este año con la presencia de talento leridano. La maquilladora Sandra Font ha participado por primera vez en la Fashion Week de Nueva York, en la que, por sorpresa, ha coincidido con otra leridana, la joven modelo Karla Jorba, con una amplia trayectoria en el sector de la moda. Ambas explican a SEGRE cómo ha sido la experiencia. Para Font, residente en São Roque (en el estado de São Paulo) desde hace una década, la vivencia ha sido “espectacular” y le ha permitido conocer a profesionales de diferentes rincones del mundo. La maquilladora es una habitual de la Semana de la Moda de São Paulo pero nunca antes había estado en la pasarela neoyorkina, donde ha formado parte de equipos de maquilladores liderados por Michelle y, en alta costura, por Marcelo Costa. “Nunca había hecho alta costura y el nivel de trabajo ha sido alto, con la importancia de cuidar cada detalle. De hecho, hay varios controles para asegurarse de que la modelo salga perfecta a la pasarela”, explica. Tras una semana intensa, en la que incluso hizo tres desfiles en un solo día, Font destaca que la experiencia “me ha permitido aprender mucho y abrirme más hacia otras sensibilidades en el mundo del maquillaje”.

Precisamente allí coincidió con la modelo Karla Jorba, nacida en Girona, pero residente entre Tàrrega y Torà desde los 8 años hasta que a los 17 emprendió su trayectoria profesional en Barcelona. “Desde entonces no he parado”, remarca, ya que se fue a vivir a Grecia, más tarde a Londres, donde permaneció un año y medio, y actualmente lleva el mismo tiempo residiendo en Nueva York. Tras siete años dedicándose profesionalmente al modelaje, ha trabajado en diferentes Fashion Week, además de la neoyorkina, como la de Londres, Madrid y Barcelona.